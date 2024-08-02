Бокс на ОИ-2024 — сплошной скандал. Двух казахстанских звезд засудили в ринге?

Новые вопросы к боксёрскому турниру в Париже.

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Скандальные истории преследуют Олимпийские игры в Париже практически на каждом шагу. И немалая часть негативных инфоповодов сконцентрирована на боксёрском турнире. Новую волну недовольства запустил Национальный олимпийский комитет Казахстана, который сейчас возглавляет Геннадий Головкин.

Казахстан уверен, что судьи предвзято относятся к боксёрам из этой страны. 1 августа на олимпийском турнире выступили Айбек Оралбай (в весовой категории до 92 кг) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг). Оба проиграли, причём в крайне спорных поединках, что повлекло за собой недовольство НОК Казахстана.

Оралбай за выход в полуфинал Олимпиады бился с уроженцем Кубы Лоренцо Альфонсо, который выступает за сборную Азербайджана. Получился очень близкий и конкурентный поединок, по результатам которого большинство судей (четверо против одного) отдали победу азербайджанскому кубинцу. Айбек был не согласен, на эмоциях отказался говорить с журналистами и уехал с арены.

Его партнёр по команде Базарбайулы тоже мог выйти в полуфинал, но уступил грузинскому боксёру Лаше Гурули. Скорее всего, вы помните этого спортсмена по скандальной истории с чемпионата Европы по боксу, который прошёл весной. Там Гурули отказался продолжать бой в финале с Тарханом Идиговым, не стал фотографироваться с соперником, а потом и вовсе обвинил российскую сторону в попытке подкупа. И с финала Лаша снялся из-за недовольства судейством. Теперь он вышел в полуфинал, победив казахстанца решением судей — 3-2. И это было очень спорно.

После поражения Оралбая НОК Казахстана публично выразил сомнения в компетенции некоторых судей (их предоставляет Paris Boxing Unit), работавших на боях казахстанских боксёров, и попросил обратить внимание организаторов на предмет предвзятости. А после вылета Базарбайулы и вовсе выпустил требование объяснить результат:

«Национальный Олимпийский комитет Казахстана официально подал апелляцию в PBU с требованием разъяснений результата поединка Мухаммедсабыра Базарбайулы против Лаши Гурули из Грузии в весовой категории до 63,5 кг. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также об этом МОК. По нашему мнению, казахстанский боксёр одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр — 2024».



Стоит отметить, что в НОК понимают — результат уже никто пересматривать не будет: «Процедура никак не повлияет на исходы боёв. Согласно регламенту, результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены».

Вряд ли это полностью устраивает Казахстан, который явно рассчитывал на большее на этих соревнованиях. На Олимпиаду приехали весьма серьёзные ребята, но стали очень быстро вылетать. Особенно удивили в этом плане Махмуд Сабырхар, которого называли казахстанским Ломаченко, и капитан команды, знаменосец Асланбек Шымбергенов. И после их вылета в НОК Казахстана отмечали, что вопросов к судейству у них нет. Теперь они появились, но поздно — страна уже лишилась большей части спортсменов, приехавших выступать в боксе.

Теперь у Казахстана остались двое мужчин и две женщины на боксёрском турнире. Особенно большие надежды возлагаются на Сакена Бибосынова, его отмечал даже главный тренер казахстанской сборной. Но на фоне такого судейства готовы ли в НОК во главе с Головкиным продолжать лоббировать выход из IBA и присоединение к World Boxing?

Так или иначе, скандалы на Олимпийских играх продолжаются, как и боксёрский турнир. Недавно была дикая история с допуском Иман Хелиф и Линь Юйтин, теперь очень прозрачные намёки на предвзятое судейство, и, скорее всего, новые соревновательные дни дадут и другие инфоповоды.