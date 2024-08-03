Федерация бокса России отреагировала на избиение спортсмена в Крыму

Федерация бокса России следит за ситуацией с избиением чемпиона Дмитрия Двали, пишет пресс-служба организации в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпион России по боксу Дмитрий Двали вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В драке спортсмен лишился глаза.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали», — отметили в пресс-службе.



В организации пояснили, что в настоящее время молодой боксер проходит лечение и находится под контролем врачей. Ему оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества.

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Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело в связи с дракой в Феодосии. Стражи порядка задержали двух участников потасовки, мужчин 1998 и 2003 годов рождения. По ч. 2 ст. 213 УК им грозит до семи лет лишения свободы.