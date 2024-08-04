Умар Нурмагомедов победил Сэндхагена на турнире UFC в Абу-Даби

Не знающий поражений российский боец ММА Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена на прошедшем в Абу-Даби турнире.

Начало поединка осталось за представителем США, который в первом раунде выглядел немного предпочтительнее россиянина. Но Нурмагомедов смог перехватить инициативу и в оставшихся раундах превосходил своего оппонента.

Это признали и судьи, которые по итогам пяти раундов единогласно отдали победу Нурмагомедову - 49-46, 49-46 и 49-45. Для россиянина это 18-я победа в 18 поединках. Сэндхаген потерпел 5-е поражение в карьере при 17 победах.

Одержал победу и российский средневес Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу "Шара Буллет". Он одолел поляка Михала Олексийчука. Бой продлился все три раунда, и арбитры единогласно отдали победу россиянину.

Яркую победу одержал и Азамат Мурзаканов. В поединке против американца Алонсо Менифилда россиянин сразу же пошел вперед, захватил инициативу, а во втором раунде нокаутировал соперника.

Стоит отметить, что Магомедов и Мурзаканов получили от организаторов денежные бонусы за яркие бои.