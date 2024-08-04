Теренс Кроуфорд победил Исраила Мадримова в бою за два чемпионских пояса
В ночь с 3 на 4 августа в американском Лос-Анджелесе прошёл большой вечер профессионального бокса в рамках серии Riyadh Season.
Главным событием мероприятия стал титульный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом (США) и действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (Узбекистан). На кону в этом бою также стоял временный титул WBO.
Поединок продлился 12 полных раундов. Победа в этом бою и два чемпионских пояса остались за Кроуфордом, который одержал верх единогласным решением судей.