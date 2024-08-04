Умар Нурмагомедов проведет титульный бой в UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет титульный бой в легчайшем весе с победителем пары Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили, сообщил в социальной сети X журналист Кевин Айол со ссылкой на главу промоушена Дэйна Уайта.

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Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бое UFC в Абу‑Даби (ОАЭ). Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился победой Умара единогласным решением судей.

На счету 28‑летнего Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Бой американца О’Мэлли и грузина Двалишвили состоится 14 сентября в Лас‑Вегасе.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.