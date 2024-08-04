В МОК резко ответили главе IBA Кремлеву по поводу боксерш

Заявления главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева являются шокирующими, отметил директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс. По его словам, у IBA не осталось какого-либо авторитета, поэтому МОК не собирается реагировать на произошедшее. Таким образом в организации ответили на обещание Кремлева наградить боксерш, участвовавших в поединках с Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых в СМИ называют трансгендерами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

Призываю вас, если вы этого еще не сделали, это еще то шоу, посмотреть видеозаписи, опубликованные в интернете президентом IBA. Они весьма шокирующие и лишающие его любого доверия, которое еще могло к нему оставаться. Если вы посмотрите эти видео, почитаете комментарии этого человека, то вряд ли скажете, что мы должны воспринимать какую-либо информацию от этой организации как содержащую хотя бы частицу правды, — заявил Адамс.



Иман Хелиф и Линь Юйтин не смогли пройти гендерный тест, проводившийся IBA в 2023 году. В 2024 году обе спортсменки были допущены к Олимпиаде в Париже. Известно, что ни одна из них не заявляла о трансгендерном переходе и всегда сражалась среди женщин.

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Адамс объяснил, что в случае с Олимпиадой гендерные тесты не были обязательными. Легальных оснований принудить спортсменок к анализам не было.

Сейчас в первую очередь стоит заметить, что эти женщины заслуживают того, чтобы их частную жизнь не распространяли на полмира, — констатировал он.



Кремлев тем не менее посчитал проигрыши в турнирах с Хелиф и Юйтин несправедливыми. Обещая наградить потерпевших поражение, он отметил, что награда будет такая же, как за первое место на Олимпиаде.