Экс-секретарь IBA: в 2022 году тесты четко показали, что Иман Хелиф — мужчина

Бывший генеральный секретарь Международной боксёрской ассоциации (IBA) Иштван Ковач прокомментировал скандал с представительницей Алжира Иман Хелиф, выступающей в рамках боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже (Франция).

Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года, проведённого IBA, из-за проваленного гендерного теста, но допущена МОК до участия в парижских Играх.