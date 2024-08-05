Хабиб поблагодарил Умара Нурмагомедова за бой с Сэндхагеном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе брата Умара Нурмагомедова на турнире UFC on ABC 7.

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«Лучшее вложение — это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я. Вчерашний бой Умара — это наглядный пример дисциплины, самоотдачи и упорства. Но я лично считаю, что вчерашняя победа — это победа всей нашей команды, которая присутствовала на сборах, и все видели, через что мы прошли и как мы прошли, для них это был урок в ментальном плане. Вчера Умар вырос, и вместе с ним выросла вся наша команда, как физически, так и психологически. Команда знает, о чём я говорю, они вчера увидели сами то, о чём им говорил тренерский штаб весь тренировочный лагерь. Идём дальше, а дальше больше. Умар, тебе спасибо, что выдержал давление и передал эстафету, это было важно для всей команды», — написал Нурмагомедов в соцсетях.



Напомним, на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Умар Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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