Скандальные Хелиф и Юйтин гарантировали себе медали ОИ

А их соперницы продолжают жаловаться.

© Чемпионат.com

Неделю назад Международный олимпийский комитет принял решение о допуске на женский боксёрский турнир Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин, представляющую Тайвань. Обе до этого провалили гендерный тест на чемпионате мира — 2023, так как у них был повышенный уровень тестостерона.

А их участие в олимпийском турнире вызвало шквал возмущений и гигантскую волну критики, которая буквально с головой накрыла медиапространство. С другой стороны, возможно, никогда ещё женский боксёрский турнир на Олимпиадах не получал столько внимания. К тому же Хелиф и Юйтин уже вышли в полуфиналы в своих весовых категориях, что гарантирует им медали на Играх.

Соперницы, впрочем всё ещё крайне недовольны. Светлана Станева сразу после четвертьфинала с Юйтин не стала пожимать руку сопернице и показала скрещённые пальцы зрителям, что многие интерпретировали как жест «у меня две Х-хромосомы». После боя болгарская спортсменка была тоже немногословна: «Я не врач. Всё, что я знаю, это то, что хромосомы соперника не должны были позволять выходить ему на ринг».

А тренер Станевой демонстрировал плакаты с надписями «Спасите женский бокс» и «Я хочу драться только с женщинами».

Хелиф, в свою очередь, попала в скандал ещё после боя на стадии 1/8 финала, когда победила итальянку Анджелу Карини менее чем за минуту. Та даже заявила об уходе из спорта. А в четвертьфинале алжирская спортсменка прошла венгерскую боксёршу Анну Хамори, которая в одном из перерывов в поединке сказала тренеру: «Я не могу победить, он мужчина».

Хамори за эти слова тут же стали атаковать в социальных сетях. В последние несколько дней в социальных сетях разлетелись снимки Хелиф из детства, которые опубликовал алжирский журналист Юсеф Загба.

А отец боксёрши Амар Хелиф продемонстрировал свидетельство о рождении дочери и выступил с небольшим заявлением: «Нападки на неё безнравственны — это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол. Эти критика и слухи направлены на то, чтобы дестабилизировать Иман. Они не хотят, чтобы она стала чемпионкой».

Громким заявлением отметился и вице-президент WBO Иштван Ковач, который ранее был генсекретарём IBA. Он утверждает, что тесты IBA ещё в 2022 году определили Хелиф как мужчину, о чём доложили в МОК:

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман — мужчина с биологической точки зрения. В общей сложности IBA вынесла соответствующий вердикт ещё по четырём боксерам. Я лично сообщил об этом в МОК, но, как бы это невероятно ни звучало, они не ответили по сей день».



По детству Юйтин информации поменьше. Зато известно, что в 2018 году россиянка Людмила Воронцова, победившая тайваньскую спортсменку, усомнилась в её гендерной принадлежности:

«Соперник был сильным. И мы были не совсем уверены, что это девочка. Я очень рада победе в этом сложном бою. Хотя нам без разницы, кого ломать, — мы на своей территории, на своей земле!»



А казахстанка Карина Ибрагимова, которая трижды билась с Юйтин (и дважды побеждала), отмечала силу соперницы:

«До этого никто не мог у неё выиграть. Было видно, что она физически сильнее и быстрее меня. Её удары больше похожи на мужские: они очень сильные — девчонки так не бьют. В итоге я проиграла. Мы стояли рядом на награждении. Внешне Линь похожа на парня — у неё голос грубоватый. У меня ещё промелькнула мысль: «Может, это парень?» Тогда я пыталась успокоить себя этим».



Теперь и Хелиф, и Юйтин будут биться за выход в финал Олимпийских игр. И, скорее всего, вокруг этих спортсменок снова будут скандалы. Важно отметить, что на данный момент никаких доказательств, что Хелиф и Юйтин на самом деле не девушки, не появлялось. Были только заявления с разных сторон, которые нельзя рассматривать как истину. Возможно, по этой причине МОК и разрешил им участвовать в соревнованиях. Однако от этого проще никому не становится — бокс на Олимпиаде похож на цирк.