Россиянка Аминева вызвала на бой алжирку Хелиф, провалившую гендерный тест

Россиянка Азалия Аминева вызвала на бой алжирскую спортсменку Иман Хелиф, которая была допущена Международным олимпийским комитетом (МОК) до Игр в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест.

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МОК допустил Иман Хелиф и Линь Юйтин (Тайвань) к женским соревнованиям по боксу на Олимпиаде в Париже. Обе спортсменки уже вышли в полуфинал соревнований, гарантировав себе минимум бронзовые медали.

Провалившая гендерный тест Иман Хелиф выступила с призывом

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы. Аминева уступила Хелиф на ЧМ‑2023 по боксу.

— Я готова выйти на бой с Хелиф и дать ответ за всех девушек, кто пострадал на этом пути. В любой день, в любом месте. Кроме 8 августа, когда у меня дебют в профи. Профессиональный бокс или любительский. Неважно. Жду ответ. Время пошло! — написала 21‑летняя Аминева на своей странице в социальных сетях.



Соревнования по боксу на Олимпиаде организовывает специальное подразделение, созданное исполкомом МОК. В июне 2023 года сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения.