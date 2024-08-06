Иман Хелиф отреагировала на критику в свой адрес

Представительница Алжира Иман Хелиф, выступающая в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, призналась, что не обращает внимания на критику в свой адрес и будет делать всё, чтобы стать медалисткой на Олимпиаде в Париже.

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«Я знаю, что Олимпийский комитет высказался обо мне в справедливой манере, чем я довольна, ведь это показывает правду. Меня не волнует чьё-либо мнение. Я приехала сюда за медалью и веду борьбу за медаль. Безусловно, я буду соревноваться, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Даст бог, у меня получится», — приводит слова Хелиф The Independent.

Ранее Иман выступила с призывом воздержаться от травли спортсменов во время Олимпийских игр.