Врачи смогли спасти глаз боксеру Дмитрию Двали

Врачам удалось спасти глаз чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали. Об этом сообщает новостное агентство Russia Today.

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«Операция прошла успешно, он сейчас в московской клинике», — рассказал изданию брат Дмитрия.

Ранее сообщалось, что врачи сомневались в возможности сохранении глаза и предполагали, что Дмитрию придётся ставить протез.

Напомним, утром 28 июля Двали вместе с катменом и братом стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека и заступился за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

5 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Крыму девяти человек, которым по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было предъявлено обвинение в покушении на убийство.