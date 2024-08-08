Хижняк принес Украине третью медаль на Олимпиаде

Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, завоевал золотую медаль и стал олимпийским чемпионом. Об этом сообщает sport.ru.

В финальном бою раздельным решением судей (3:2) он победил Нурбека Оралбая, представляющего Казахстан.

Для Хижняка это первая олимпийская медаль, для Украины же на этой Олимпиаде — третья.

Первую медаль Украине принес Сергей Кулиш, который завоевал серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров в трех положениях. Он набрал 461,3 очка.

Вторую медаль для Украины выиграли саблистки: в финале сборная страны оказалась точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.