Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня

Представительница Алжира Иман Хелиф ппрокомментировала критику, с которой столкнулась во время выступления на Олимпийских играх в Париже.

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«Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог», — приводит слова Хелиф Time со ссылкой на её выступление на алжирском телевидении.

Напомним, Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.