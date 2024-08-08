Российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест

Российская боксерша Аминева: нужны отдельные соревнования для таких, как Хелиф
Российский боксер Азалия Аминева предложила создать отдельный турнир для проваливших гендерный тест спортсменок, таких как Иман Хелиф из Алжира. Слова россиянки приводит «Матч ТВ».
«Нельзя называть Хелиф трансгендером. Ее ситуация — аномалия. В идеале, чтобы для таких спортсменов, как Иман, делали отдельные соревнования. Необходимо оставить женский спорт чистым», — заявила Аминева.
Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет (МОК) впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.
В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.