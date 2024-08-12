Иман Хелиф обратилась к подписчикам после золота на Олимпиаде в Париже

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарила болельщиков за поддержку.

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«Эта золотая медаль для всех вас! Спасибо, что были со мной в этом невероятном путешествии. Ваша поддержка очень много значит для меня», — написала Хелиф.

Напомним, в финале олимпийских соревнований Хелиф победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

Ранее Иман высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA).