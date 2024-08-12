Тренер Фрэнсиса Нганну назвал условие для боя с Джоном Джонсом

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, поделился мнением о потенциальном поединке его подопечного с действующим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Джоном Джонсом. По мнению Никсика, бой может состояться в случае поступления выгодного в финансовом плане предложения.

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