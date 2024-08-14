Уайт отреагировал на слова Мокаева о готовности провести бой в UFC бесплатно

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу недавних слов непобеждённого бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева, уволенного из промоушена. Ранее спортсмен заявлял, что готов провести поединок в лиге бесплатно.

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«Люди будут говорить что угодно. Любую чушь. Но бесплатно драться никто не стант. UFC предоставляет показать себя всему миру. Мокаев всё делал неправильно, из-за чего от него все реально устали. Не знаю всех деталей, но им были очень недовольны. Это мне известно», – сказал Уайт на пресс-конференции.

В общей сложности Мокаев за время карьеры принял участие в 13 поединках, в которых одержал 13 побед (две победы были добыты нокаутом).