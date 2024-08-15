Дана Уайт назвал следующего претендента на титул UFC в среднем весе

Президент UFC Дана Уайт назвал следующего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг).

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«Шон Стрикленд прямо сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших средневесов мира, и мой ответ — да, он будет следующим претендентом на титул в этом дивизионе», — приводит слова Уайта портал MMA Insight.

Напомним, титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и бывшим обладателем пояса нигерийцем Исраэлем Адесаньей состоится 18 августа в Перте (Австралия).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 302, Шон Стрикленд разделил октагон с бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Бой завершился победой американца раздельным решением судей. В своём рекорде Шон имеет 29 побед и шесть поражений.