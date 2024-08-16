Провалившая гендерный тест боксерша снялась в рекламе салона красоты

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты. Видеоролик она выложила на странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На кадрах олимпийская чемпионка Парижа-2024 предстала в женственном образе. На ней был надет наряд с цветочным узором и серьги, Хелиф сделали макияж, дополняла образ золотая медаль.

В финальном поединке Олимпиады в Париже Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. Сама Хелиф после Игр подала иск о кибербуллинге.