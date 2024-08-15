Хабиб Нурмагомедов закрыл миллионные долги

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщает Telegram-канал Shot, он выплатил 302 млн рублей.

В июле в отношении экс-бойца возбудили исполнительное производство на 79,4 млн рублей. Тогда же его счета арестовали, а позднее под ограничениями оказалось и имущество Нурмагомедова. Кроме того, под блокировку попали счета связанного с Хабибом Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена.

Telegram-канал Mash отмечает, что арест на имущество бывшего чемпиона действует до сих пор. Ранее канал заявлял, что Хабибу принадлежит семейный дом в Дагестане и обширный автопарк из дорогих автомобилей.

Напомним, что Нурмагомедов завершил свою карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. В 2022 году Хабиб официально вошел в Зал славы UFC.