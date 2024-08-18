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Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305 и защитил пояс чемпиона среднего веса

Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью в главном событии UFC 305.

Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305
© Sports.ru

Бой закончился победой дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде.

Дрикус защитил чемпионский титул среднего веса и выиграл восьмой поединок подряд.

Бокс/MMA