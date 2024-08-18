Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305 и защитил пояс чемпиона среднего веса
Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью в главном событии UFC 305.
Бой закончился победой дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде.
Дрикус защитил чемпионский титул среднего веса и выиграл восьмой поединок подряд.
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Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305 и защитил пояс чемпиона среднего веса
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