Адесанья заплакал на пресс-конференции перед боем с дю Плесси

Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья не сдержал слёз после словесной перепалки с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

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Адесанья. Заткнись, ты ничего не знаешь о моей истории. Ты понятия не имеешь, кто я, чёрт возьми.

Дю Плесси. Меня не волнует твоя история. Она меня не волнует.

Адесанья. Мне и моему отцу приходилось вставать в четыре утра и работать, пока моя мама училась на медсестру. Ты не знаешь мою чёртову историю. Не говори обо мне. В бою я тебе всё покажу, а сейчас заткнись.

Дю Плесси. Не могу дождаться. Я стал первым действующим африканским чемпионом. Я первый.

Адесанья. Я делаю это для своей семьи, ради людей, которых люблю. Я обычный человек, я мужчина, и я могу плакать и надирать тебе задницу одновременно. В воскресенье я убью твои мечты.

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