Хабиб Нурмагомедов встретился с Уиллом Смитом

Российский спортсмен UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с известным голливудским актером Уиллом Смитом. Кадр появился в Instagram Нурмагомедова. Зачем Нурмагомедов встретился с Уиллом Смитом, неизвестно. 55-летний Уилл Смит - обладатель премии "Оскар", исполнитель главных ролей в фильмах "Люди в черном", "Плохие парни", "Я легенда" и др. Нурмагомедов провел 29 боев в ММА, из них одержал 29 побед. Боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона UFC в легком весе. Накануне стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова при жизни раскрыл телеведущей Виктории Боне секрет воспитания сына. По словам Бони, несколько лет назад Абдулманап Нурмагомедов (1962-2020) раскрыл ей тайну успеха экс-чемпиона UFC.

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