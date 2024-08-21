Дэйна Уайт жестко раскритиковал бойца Двалишвили за опубликованное видео

Глава UFC Дэйна Уайт назвал глупым поступок бойца Мераба Двалишвили, который в соцсетях опубликовал видео, на котором ему накладывают швы.

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Во вторник грузин показал, как ему накладывают швы на рассечение, полученное во время спарринга.

— Теперь весь мир знает о рассечении Мераба. Он сам опубликовал это пост. Наши парни такие глупые, это просто невероятно. Я отдаю должное боксу: когда что‑то происходит в лагере, это не просачивается (в общий доступ). Наши же парни не могут дождаться, чтобы выложить это в социальных сетях. Это небольшое рассечение. Это не имеет большого значения. Но, очевидно, это «нужно» было опубликовать, — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Бой Двалишвили и американца Шона О’Мэлли состоится 14 сентября в Лас‑Вегасе.