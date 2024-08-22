Махачев показал архивное фото с Хабибом

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. На снимке вместе с Махачевым за столом сидит бывший чемпион в том же весе Хабиб Нурмагомедов.

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«Молодёжь», — говорится в описании к фото.

«Чуть шею мне сломал», — добавил Махачев.

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Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их бой проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).