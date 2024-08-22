$91.29-0.40101.62-0.33
Войти в почту

«Молодёжь». Махачев показал архивное фото с Хабибом

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. На снимке вместе с Махачевым за столом сидит бывший чемпион в том же весе Хабиб Нурмагомедов.

Махачев показал архивное фото с Хабибом
© Чемпионат.com

«Молодёжь», — говорится в описании к фото.

«Чуть шею мне сломал», — добавил Махачев.
© Соцсети

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их бой проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

Бокс/MMA
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов