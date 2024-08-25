Российский боец одержал победу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев одержал победу над перуанцем Джеймсом Ллонтопом на турнире UFC Fight Night Vegas 96. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в легком весе прошел в ночь на воскресенье, 25 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу россиянину.

В главном бою вечера бразилец Кайо Борральо единогласным решением судей победил американца Джареда Каннонье. Бой прошел в средней весовой категории.

Борщев одержал восьмую победу в карьере. На его счету также четыре поражения и одна ничья.