Американец О'Мэлли назвал россиянина из UFC лучшим бойцом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Шон О'Мэлли назвал россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом на данный момент, передает Helen Yee Sports.

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«Лучший боец мира прямо сейчас? Думаю, Махачев», — сказала О'Мэлли.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Хавьер Мендес, тренер Махачева, летом 2024 года заявил, что хочет увидеть своего подопечного в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.