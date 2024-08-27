Боксер Вадим Туков: Олимпиада превращается в большой балаган

Российский боксёр Вадим Туков раскритиковал летние Олимпийские игры 2024 году в Париже, высказав мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) за счёт некоторых ходов старается привлечь внимание к соревнованиям.

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