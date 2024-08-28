Дана Уайт оценил Пуляева после победы россиянина в Претендентской серии

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о российском бойце Андрее Пуляеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг), после победы последнего на турнире Претендентской серии и получения контракта с промоушеном.

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«У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Ему всего 26 лет, и я думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Андрею Пуляеву 26 лет. Россиянин, уроженец Новосибирска, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году и имеет опыт выступлений в промоушенах Shlemenko Fighting Championship (SFC) и RCC. Всего на его счету девять побед и два поражения.