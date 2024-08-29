Никита Цзю показал урон после ударов Коэна Мазудье

Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), показал последствия после поединка с Коэном Мазудье (Австралия), который смостоялся 28 августа в Сиднее. На своей странице в социальных сетях Цзю показал фото, демонстрирующие урон, который ему нанёс соперник.

© Чемпионат.com

«После войны. Коэн, ты убийца», — написал Никита.

© Соцсети

© Соцсети

Никита победил техническим нокаутом в девятом раунде.

В общей сложности Цзю за время профессиональной карьеры принял участие 10 поединках, одержав победу в каждом из них. Восемь побед были одержаны нокаутом. До этого спортсмен встречался с австралийцем Данило Креати и победил его единогласным решением судей.