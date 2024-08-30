Аналитик ММА назвал причину поражения Адесаньи в поединке с дю Плесси

45-летний американский аналитик единоборств Люк Томас заявил, что следование стилю Хабиба Нурмагомедова стало причиной поражения новозеландского бойца Исраэля Адесаньи в поединке с южноафриканским чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

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«Вы можете доминировать в UFC с помощью двух разных подходов. Один из них заключается в том, что вы в некотором роде всесторонне развиты, но у вас есть один туз в рукаве. И вы знаете, вы можете немного поиграть на разных уровнях, где-то пойти в борьбу, где-то показать ударную технику, если вам нужно. Но вы как бы опираетесь на свои сильные стороны. И это общий набор навыков, как и у Ислама [Махачева], верно? Или вы можете пойти немного дальше, как Хабиб [Нурмагомедов], где, знаете, вы можете обойтись другими вещами столько, сколько вам нужно, всего лишь на пару минут. Но у вас есть один навык, и он намного лучше, чем у всех остальных, и вы просто господствуете над кем-то в борьбе. Иззи всегда придерживался этого второго подхода Хабиба. Из-за этого Адесанье не хватает приёмов, он не проводит болевые или удушающие, из-за чего тратит много сил на борьбу и не заканчивает поединки как Жозе Альдо, который до сих пор на коне», — приводит слова Томаса издание MMA News.

Напомним, поединок между Адесаньей и дю Плесси состоялся на турнире UFC 305 и завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.