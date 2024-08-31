Российский боксер Папин победил доминиканца Валеру в титульном бою

Российский боксер Алексей Папин одержал победу над представителем Доминиканской Республики Феликсом Валерой в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в первом тяжелом весе.

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Бой завершился победой Папина техническим нокаутом в пятом раунде.

Для 36‑летнего Папина эта победа стала 18‑й в карьере при одном поражении. В активе Валеры 23 победы и шесть поражений.

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