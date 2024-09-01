Погиб воевавший за ВСУ чемпион мира по кикбоксингу

Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), погиб в зоне боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

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Пресс-служба Спортивного комитета Украины в сообщении на странице в Facebook информировала, что Головатюку в сентябре должно было исполниться 29 лет.

Кроме золота мирового первенства, в активе спортсмена было звание заслуженного мастера спорта Украины.

В феврале в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб чемпион мира по пауэрлифтингу из Украины Александр Белоконь. Спортсмен попал под мобилизацию в марте 2023 года. В 2020 году он завоевал титул "Самого сильного человека Украины". Белоконь внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В зоне СВО ликвидирован экс-футболист киевского «Динамо»

В конце 2023 года в зоне СВО погиб украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось.