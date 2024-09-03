«Перестань позориться». Показательные бои убивают наследие Мейвезера

В поединках Флойда спорта не больше, чем в реслинге.

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На прошлой неделе в Мексике свой очередной показательный поединок провёл легендарный непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер. В соперниках у него был Джон Готти III – внук известного мафиози. Для Мейвезера и Готти это был второй поединок: первый бой, который состоялся прошлым летом, завершился массовой потасовкой прямо в ринге. Однако реванш, к которому было приковано большое внимание, не оправдал ожиданий.

Сложилось ощущение, что Готти просто не хотел боксировать, практически не бил Флойда, хотя и постоянно напирал на него. Мейвезер же куражился в ринге, перебивал соперника и позволял себе многое. Даже смену судьи. Да, во втором раунде Флойд нанёс удар в затылок, за что рефери предупредил Мейвезера. Тому это не понравилось, и после непродолжительного спора Мейвезер приказал поменять рефери, и это действительно выглядело очень странно. В итоге поединок прошёл всю дистанцию, боксёры обнялись после боя и сказали в адрес друг друга приятные слова, а победитель объявлен не был, так как бой носил показательный статус.

После этого поединка у многих любителей единоборств осталось неприятное послевкусие. А легендарный боксёр Оскар де ла Хойя и вовсе призвал Мейвезера окончательно повесить перчатки на гвоздь.

«В середине второго раунда Флойд буквально поменял рефери. Ему не понравилось, что тот сказал ему прекратить бить по затылку. Флойд привык, что рефери делают всё, что он хочет, но не в этот раз. Это было так нелепо. Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда в этом виде спорта. Я заступался за тебя в бесчисленных интервью. Однако тебе нужно перестать позориться этими показательными выступлениями. Знаю, что жизнь тяжела, знаю, что жизнь дорога, но давай, поставь своё наследие на первое место. Никто не хочет запомнить тебя таким. Флойд, я твой фанат, но давай изменим ситуацию», — написал де ла Хойя на своей странице в соцсетях.

И в этих словах действительно есть доля правды. Как бы вы ни относились к Мейвезеру как к человеку и к личности, однако как спортсмен он заслуживает огромного уважения. Идеальный рекорд 50-0, титулы чемпиона мира в пяти весовых категориях, победы над Саулем Альваресом и Мэнни Пакьяо – Флойд легендарный боксёр, и с этим не поспоришь. Но в последнее время он буквально закапывает своё наследие непонятными показательными боями. И ладно бы он появлялся в ринге, если бы у него была острая необходимость в финансах, вот только Флойд – самый высокооплачиваемый боксёр планеты. И при этом продолжает выходить на весьма странные поединки и портит свою же репутацию.

Всё началось ещё с Конора Макгрегора, хотя тот бой был официальный, однако спортивной составляющей там было не особо много. Дальше уровень соперников Флойда начал скатываться по наклонной. 31 декабря 2018 года Мейвезер выступил в качестве замены Фёдору Емельяненко – Последний Император часто выступал в Японии в канун Нового года, и Флойд принял аналогичное предложение. Он провёл показательный бой с японским бойцом ММА Тенсином Насукавой, хотя боем это назвать сложно. За один раунд Флойд трижды уронил японца, который падал чуть ли не от дуновения ветра – наблюдать за этим было и смешно, и грустно. Но для Мейвезера деньги точно не пахнут – он сполна оправдывает своё прозвище Money.

Спустя три с половиной года, в сентябре 2022 года, Мейвезер повторил визит в Сайтаму и вновь провёл бой против местного бойца ММА Микуры Асакуры. Нужно ли говорить, что спортивной составляющей вновь не было? Флойд нокаутировал японца во втором раунде и вновь заработал лёгкие деньги, в очередной раз бросив тень на свою репутацию. Некогда один из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории устраивает даже не показательные, а цирковые поединки, дискредитируя и себя, и профессиональный бокс.

Между этими боями Мейвезер поучаствовал в раскрутке братьев Джейка и Логана Полов. Причём Флойд согласился на бой не с Джейком, который сейчас на пике популярности, а с Логаном. Уже на тот момент в прессе ходили разговоры, что за бой Мейвезер получил чуть ли не $ 100 млн. Сумма, безусловно, баснословная, но Флойд в очередной раз продал своё имя и своё наследие. Подставной, что бы там ни говорили братья Пол, поединок с блогером-любителем – достаточно унизительно для парня, который мнит себя величайшим боксёром в истории.

«Я бы назвал себя лучшим в истории. Дело не в дерзости и высокомерии, это доказано. Считаю, что заслужил право называть себя лучшим в истории. Я сделал это, выходя в ринг и побеждая по ходу своей карьеры», — приводит слова Мейвезера-младшего BBC World Service Sport.

Ну а затем лучший и, без сомнений, скромный боксёр Флойд Мейвезер провёл два невнятных поединка с внуком известного мафиози. Первый завершился массовой потасовкой и выяснением отношений. Оба нелицеприятно высказывались в адрес друг друга, но при этом договорились о реванше, который получился ещё более странным. Флойд сменил рефери по ходу поединка – на этом в целом можно было переключать трансляцию, такого цирка профессиональный бокс ещё не видел. Ну, а избиение Готти на протяжении всех восьми двухминутных раундов и «обнимашки» после гонга – главный показатель серьёзности данного мероприятия.

Конечно, каждый вправе делать то, что он хочет. У показательных поединков Флойда есть свои поклонники, однако это всё больше напоминает реслинг, а не профессиональный спорт, за который Мейвезер пытается выдать свои бои. Флойда уже перестают воспринимать всерьёз, он собственными руками убивает своё наследие, которое создавал годами карьеры. Но за это очень хорошо платят, что для Мейвезера главный критерий – за деньги он готов продать и собственное имя.