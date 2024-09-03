Боец MMA Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр

Российский боец смешанных единоборств снова попал в реабилитационный центр. Об этом ТАСС рассказали в реабилитационном центре "Иман" в Ингушетии, где сейчас находится спортсмен. "Александр находится в центре", - сказали в "Имане". Александр Емельяненко уже лечился в "Имане" от алкогольной зависимости в 2023 году. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ" в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым. В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Ранее Александр Емельяненко пожаловался на женщин. "Врать женщине нельзя, она все равно узнает правду. Правду говорить — тоже нельзя, она может устроить истерику. Молчать тоже нельзя. Она придумает за вас ваши же слова и использует их против вас", - сказал Емельяненко.