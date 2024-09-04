Полицейские в США чуть не застрелили российского кикбоксера

Российский кикбоксер Артем Вахитов рассказал, что его однажды чуть не застрелили полицейские в Майами. На подкасте Hustle Show на YouTube-канале Адама Зубайраева он заявил, что инцидент произошел 4 июля, в День независимости.

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По словам Вахитова, тогда он за рулем автомобиля проскочил на красный сигнал светофора, однако его нарушение заметили полицейские. Правоохранители догнали его с мигалками.

«Я с машины выхожу, он со стволом орет на меня: "Сядь в машину", а там же из машины нельзя выходить. Я руки сразу наверх, иду назад, думаю, сейчас стрельба начнется, я буду уворачиваться. Сел в машину, он мне дверь открывает, что-то мне про красный свет говорит. Я говорю, что по-английски не очень», — сказал боец.

Вахитов добавил, что уже был готов оказаться в участке, однако полицейский решил отпустить его без дальнейших разбирательств.

Напомним, что Вахитову 33 года. 8 октября россиянин проведет бой против Ислама Масрафа в «Претендентской серии Дэйны Уайта».