Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову по поводу чемпионской гонки UFC. Как сообщает «Газета.ru», он заявил, что среди претендентов на титул остаются только сильнейшие.

По его словам, если Умар окажется слабым, то он «выйдет». Нурмагомедов уверен, что в борьбе за титул никто не будет смотреть на происхождение.

«Фамилию и имя никто не спрашивает. Если ты сильный, ты стоишь там. Если ты слабый, пожалуйста, на выход. Понимаешь, Умар, о чем я?» — заявил Хабиб.

Напомним, что 3 августа российский боец победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. Cоперником Умара Нурмагомедова должен стать победитель противостояния Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. Их поединок состоится 14 сентября в Лас-Вегасе. Сейчас на счету бойца 18 побед в 18 боях.