Когда и где смотреть бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — 26-летним Усманом Нурмагомедовым и 31-летним Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

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Поединок Усмана и Александра начнётся не ранее 6:45 по московскому времени. Прямая трансляция спортивного мероприятия будет доступна всем подписчикам Okko. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.