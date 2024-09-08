Усман Нурмагомедов выступил с заявлением после защиты чемпионского пояса Bellator

Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов высказался о победе над соотечественником Александром Шаблием и защите чемпионского пояса в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4, который проходит в ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего.

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«Я не верю, что я здесь. Я дрался с одним из лучших легковесов на планете. Я счастлив, но испытываю смешанные чувства. Я готовился крайне напряжённо к этому поединку. Три-четыре месяца подготовки. Я посвящаю эту победу своему дяде – Абдулманапу. Я хочу драться в Дубае, дайте мне бой в Дубае», — сказал Усман после боя.

Отметим, Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellatorв лёгком весе.