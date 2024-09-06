Российский боксер Самедов стал претендентом на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Элнур Самедов стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, Самедов победил армянина Жору Амазаряна единогласным решением судей.

31-летний Самедов одержал 19-ю победу на профессиональном ринге (8 нокаутом) при 1 поражении. Ранее он становился чемпионом России, СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, обладателем пояса континентального чемпиона WBA. В рейтинге WBA Самедов занимает 10-е место.

28-летний Амазарян потерпел 4-е поражение при 14 победах (9 нокаутом), 2 ничьих. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации среди молодежи. В 2015-2016 годах Амазарян выступал в России, затем провел несколько поединков в США, после чего в 2021 году вернулся в Россию. В рейтинге WBA он занимает 9-ю позицию.

Титулом чемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Лэймонт Роуч - младший, поясом временного чемпиона мира - россиянин Альберт Батыргазиев.