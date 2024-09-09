Чего ожидать от UFC 306

UFC 306, О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко 3, онлайн-трансляция, где смотреть, когда турнир, дата и время, полный кард
Меньше недели до грандиозного шоу, обещанного Даной Уайтом.
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили.
В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.
Также на UFC 306 пройдёт очень интересный поединок между Брайаном Ортегой и восходящей звездой промоушена Диего Лопесом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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13:15
😄 Шон О'Мэлли: Стерлинг надеется, что я нокаутирую Мераба
«Алджо, вероятно, надеется, что я нокаутирую Мераба. Это позволило бы ему выглядеть лучше. Мне просто интересно узнать, был ли рад Мераб тому, что я нокаутировал Алджо? Если бы этого не произошло, то он всё ещё бы ждал свой титульный шанс? У меня есть теория, что они, вероятно, не такие уж и хорошие друзья», — приводит слова Шона портал TMZ.
12:21
🫡 Ортега и Лопес должны были биться на UFC 303
Ортега снялся с боя буквально за несколько часов, а Лопес бился с Дэном Иге, вышедшим на ультракоротком уведомлении. Диего победил и ему снова дают шанс сразиться с Ортегой.
12:21
Где смотреть турнир UFC 306
Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
12:20
🤜🏽🤛🏽 Грассо и Шевченко были тренерами на TUF в этом году
В предыдущем бою Грассо и Шевченко спорное решение судей о ничьей оставило мексиканку чемпионкой. С того момента девушки успели провести сезон The Ultimate Fighter в качестве тренеров и теперь закроют всё своей трилогией.
12:20
Дата и время турнира UFC 306
Турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 2:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.
12:20
2️⃣ Шон О’Мэлли во второй раз защищает титул чемпиона UFC
В марте этого года Сахарок разнёс Марлона Веру и только невероятная выдержка эквадорца помогла избежать ему поражения нокаутом. А теперь у О’Мэлли непростая задача в лице кардио-машины Двалишвили.
12:20
Полный кард UFC 306
Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили; Алекса Грассо — Валентина Шевченко; Брайан Ортега — Диего Лопес; Даниэль Зелльхубер — Эстебан Рибович; Рональдо Родригес — Оде Осборн; Рауль Росас — Цилэн Аожи; Ирене Альдана — Норма Дюмон; Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес; Эдгар Чайрез — Джошуа Ван; Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.