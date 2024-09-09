«Не постучал». Хабиб высказался о забавном эпизоде в углу брата Усмана на турнире Bellator

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал забавный эпизод, попавший в трансляцию турнира Bellator в Сан-Диего (США), где он присутствовал в качестве углового Усмана Нурмагомедова.

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Хабиб эмоционально отреагировал на один из опасных моментов в поединке Усмана и Александра Шаблия и сымитировал болевой приём на Умаре Нурмагомедове, наблюдавшем за боем рядом с ним, вызвав смех комментаторов.

«Отличная работа, брат. Ты не постучал», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, защитив чемпионский титул Bellator в лёгком весе.