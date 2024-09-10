Глава UFC не включил Нурмагомедова в топ-4 лучших бойцов

Глава UFC Дэйна Уайт не включил непобежденного экс-чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в топ-4 лучших бойцов в истории самого престижного ММА-промоушена.

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Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после эффектной победы удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи, которого поймал в треугольник. Россиянин провел три защиты пояса и не проиграл ни одного поединка. Его рекорд - 29:0.

Однако Уайт сделал выбор в пользу других бойцов-чемпионов.

- У нас есть Джон Джонс. Также есть Ронда Роузи. Если бы не она, в UFC не дрались бы женщины. Назову Жоржа Сен-Пьера и абсолютно точно Конора Макгрегора, который поднял игру на новый уровень и изменил ее в глобальном понимании, - сказал Уайт ESPN.

Сам Хабиб сейчас нацелен на то, чтобы воспитать преемника. Его двоюродный брат Усман Нурмагомедов в минувшие выходные защитит титул Bellator в легком весе.