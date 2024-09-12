Брайан Ортега был готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега рассказал, что был готов подраться на коротком уведомлении с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223.

© Чемпионат.com