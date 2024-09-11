29-летний экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе, россиянин Магомед Курбанов планирует вернуться на ринг 30 ноября в Екатеринбурге. Об этом в своем интервью телеканалу «Матч ТВ» сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions, Герман Титов.

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В Екатеринбурге намечен турнир на 30 ноября. Хоть он и пройдет в академии, это должен быть очень крупный турнир. Скорее всего, в главном бою будет возвращение Магомеда Курбанова, — сказал Титов.

Напомним, что последний бой Курбанова состоялся в марте текущего года, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив техническим нокаутом в пятом раунде бывшему чемпиону мира по версии WBA первого среднего дивизиона узбеку Исраилу Мадримову.