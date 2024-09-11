Василевский и Белаз Ковалёв проведут реванш 22 ноября на турнире Ural FC 9

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский проведёт реванш с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым на турнире Ural FC, сообщает пресс-служба промоушена.

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Поединок средневесов состоится 22 ноября на турнире Ural FC 9 в Нижнем Новгороде.

Трёхраундовое противостояние пройдёт по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА, но только в стойке.

Напомним, первый бой Василевского и Белаза возглавил шестой ивент организации, состоявшийся 1 марта в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалёва подала апелляцию в Федерацию бокса России, и по итогам её рассмотрения поединок был признан несостоявшимся.

В активе 26-летнего Ковалёва пять побед и два поражения в ММА, также он зарекомендовал себя в боях на голых кулаках. Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, 36-летний Василевский одержал в ММА 36 побед и потерпел девять поражений. Владел поясом М-1, а также выступал в таких лигах, как Bellator, ACA, RCC.