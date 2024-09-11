Израильский боец написал на снаряде имя брата Хабиба Нурмагомедова

Израильский боец ММА Хаим Гозали опубликовал в социальных сетях снимок боеприпаса, подписанного именем действующего чемпиона Bellator в легком весе россиянина Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Ранее Гозали уже публиковал аналогичные снимки со снарядами, подписанными именами других бойцов ММА. «Жертвами» стали экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион Ислам Махачев, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Белал Муххамад. Все они высказывали поддержку народу Палестины в связи с событиями в секторе Газа.

«Еще один дагестанский мусор Усман Нурмагомедов после защиты своего титула Bellator рассказывает о страданиях жителей Газы. Меня тошнит от него», — заявил Гозали, приложив снимок.

© соцсети

Напомним, что накануне Усман Нурмагомедов победил соотечественника Александра Шаблия и защитил титул Bellator в легком весе. Бой, проходивший в Сан-Диего, завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова: 50–45, 49–46, 49–46