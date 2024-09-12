«Дело делается». Дебютировавший в боксе Милохин показал актуальную физическую форму

Популярный российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Милохин продемонстрировал актуальную физическую форму.

«Дело делается. Не успеете моргнуть, как они легендами станут», — подписал фотографии Милохин.

Напомним, в феврале 2024 года Милохин принял участие в дебютном поединке по боксу. Бой состоялся в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Даня встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Осенью прошлого года Милохин говорил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером блогера является Зорик Степанян.

Как Милохин готовился к своему дебюту в единоборствах: