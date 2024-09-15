Валентина Шевченко прокомментировала свою победу в титульном бою UFC с Алексой Грассо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко из Кыргызстана прокомментировала победу над мексиканкой Алексой Грассо, которая вернула ей чемпионский титул.

«Это как мечта наяву, драться на такой арене! Спасибо всем, всей семье UFC, ММА-сообществу. Всё связанное с этим боем приятно — арена, возвращение пояса, спасибо Дане и UFC за то, что вы делаете. Мой план был идти вперёд и драться до конца. Спасибо всем моим болельщикам, моему родному солнечному Кыргызстану, всех обнимаю, и, надеюсь, скоро увидимся», — сказала Шевченко в интервью после завершения чемпионского боя.

Три последних боя 36-летняя Валентина Шевченко провела против Алексы Грассо. В марте 2023 года киргизская спортсменка проиграла удушающим приёмом и отдала чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе, реванш за титул в сентябре 2023 года завершился вничью, оставив чемпионкой Грассо. Победа в новом поединке на турнире UFC 306 в ночь с 14 на 15 сентября мск 2024 года вернула титул Шевченко.