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Валентина Шевченко прокомментировала свою победу в титульном бою UFC с Алексой Грассо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко из Кыргызстана прокомментировала победу над мексиканкой Алексой Грассо, которая вернула ей чемпионский титул.

Валентина Шевченко прокомментировала свою победу в титульном бою UFC с Алексой Грассо
© Чемпионат.com

«Это как мечта наяву, драться на такой арене! Спасибо всем, всей семье UFC, ММА-сообществу. Всё связанное с этим боем приятно — арена, возвращение пояса, спасибо Дане и UFC за то, что вы делаете. Мой план был идти вперёд и драться до конца. Спасибо всем моим болельщикам, моему родному солнечному Кыргызстану, всех обнимаю, и, надеюсь, скоро увидимся», — сказала Шевченко в интервью после завершения чемпионского боя.

Три последних боя 36-летняя Валентина Шевченко провела против Алексы Грассо. В марте 2023 года киргизская спортсменка проиграла удушающим приёмом и отдала чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе, реванш за титул в сентябре 2023 года завершился вничью, оставив чемпионкой Грассо. Победа в новом поединке на турнире UFC 306 в ночь с 14 на 15 сентября мск 2024 года вернула титул Шевченко.

Бокс/MMA
Алекса Грассо
Валентина Шевченко